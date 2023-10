Previsioni Meteo Veneto: domani fasi nuvolose e probabili piogge

MeteoWeb

“Un campo anticiclonico con aria calda continua a protendersi dal Maghreb e dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa; esso mercoledì è intaccato da una modesta perturbazione in transito da nord-ovest, ma poi si riafferma; sul Veneto dunque si inizia con ampi spazi di sereno, cui seguono delle fasi nuvolose con alcune probabili precipitazioni mercoledì e maggiori schiarite da giovedì; malgrado un temporaneo discreto calo mercoledì e giovedì mattina, gran parte del periodo si caratterizza ancora per temperature sopra la norma soprattutto riguardo ai valori massimi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento più che altro sulle Dolomiti in serata.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso, ma con degli spazi di sereno; qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e in alcuni fondovalle nelle ore più fresche.

Precipitazioni: Probabili alcune fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale sulle zone montane e pedemontane, aumenteranno altrove; le massime diminuiranno in modo anche sensibile, salvo locale stazionarietà sulla costa.

Venti: In quota, generalmente deboli dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulle zone pianeggianti in prevalenza da nord-est, deboli nelle ore più fresche e moderati in quelle diurne.

Mare: Nelle prime ore da quasi calmo a poco mosso, nel pomeriggio mosso, di sera da mosso a poco mosso.

Giovedì 5 modesta variabilità, con alcuni annuvolamenti e ampie schiarite.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Le minime diminuiranno salvo locale stazionarietà in montagna, le massime aumenteranno salvo locali leggere controtendenze a sud-est.

Venti: In quota a tratti moderati e più spesso deboli, da nord-ovest; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove deboli, nelle prime ore da nord-est e in seguito con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 6 tempo un po’ variabile, con alternanza di schiarite e moderati addensamenti nuvolosi, senza precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime a sud-ovest prevarranno gli aumenti.

Sabato 7 cielo in prevalenza poco nuvoloso, senza precipitazioni; le temperature minime diminuiranno un po’ salvo locali leggere controtendenze sulle zone montane e pedemontane, le massime sulle zone montane aumenteranno un po’ e altrove non varieranno molto.

