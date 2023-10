Prima neve in Abruzzo, imbiancato il Corno Grande | FOTO

MeteoWeb

Prima neve della stagione sul Gran Sasso: è quanto ha reso noto l’associazione meteorologica “Caput Frigoris”, che gestisce una rete di monitoraggio costituita da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci. La vetta occidentale del Corno Grande, a 2912 metri, è stata imbiancata nella notte tra lunedì e martedì (notizia giunta all’associazione dai ragazzi dell’Ostello Campo Imperatore, foto dell’escursionista Manfred). La temperatura minima al Rifugio Franchetti (2433 metri di quota), registrata dalla stazione meteo più vicina alla vetta in linea d’aria, ieri all’alba era di circa +1°C.

