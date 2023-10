La protesta di “Ultima Generazione” scatena la rabbia a Milano: attivisti presi a calci | VIDEO

MeteoWeb

L’ultima protesta del gruppo di attivisti “Ultima Generazione” ha scatenato la rabbia degli automobilisti a Milano. Questa mattina, intorno alle 9, una ventina di attivisti hanno interrotto la circolazione all’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo, al Portello, sedendosi sulla sede stradale mentre esponevano striscioni per il clima. L’azione ha causato un enorme disagio, con moltissime auto bloccate, fino a che alcuni automobilisti sono intervenuti per tentare di spostare gli attivisti. La tensione era altissima. Durante l’azione, spiegano da Ultima Generazione, ci sono state reazioni violente da parte di alcuni automobilisti: “alcuni sono avanzati addosso alle persone con l’auto, altri hanno minacciato e insultato, altri ancora hanno sferrato calci e spinte spostando di peso le persone“, si legge in una nota.

Il blocco è durato fino alle 9:20 quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato le carreggiate. Gli attivisti sono stati portati in Questura di Milano.