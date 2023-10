Protezione Civile: il Dipartimento al Lucca Comics & Games

MeteoWeb

La riduzione del rischio è una cosa seria, ma si può fare anche con strumenti e linguaggi coinvolgenti e persino divertenti: come un fumetto per avvicinare ragazzi e ragazze alle buone pratiche di protezione civile, un’esperienza di realtà virtuale per sperimentare in prima persona gli effetti di un terremoto o un gioco a quiz sui temi della riduzione del rischio. Giovedì 2 novembre alle 11:30, presso la Sala Tobino, sarà presentato il fumetto “L’attimo decisivo”, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile grazie alla collaborazione con il disegnatore Mattia Surroz e lo sceneggiatore Roberto Gagnor. Il fumetto racconta le vicende di quattro ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che si trovano ad affrontare le conseguenze di rischi naturali come alluvione, terremoto, incendio boschivo e maremoto facendo scelte decisive per salvare sé stessi e gli altri. “L’attimo decisivo”, distribuito a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado italiane nelle scorse settimane, è un progetto realizzato nell’ambito della campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile Io non rischio, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Merito. Dopo un saluto del Sindaco di Lucca e dell’assessore della Regione Toscana, Monia Monni, a dialogare con il disegnatore, Mattia Surroz, saranno la Vice Capo Dipartimento Titti Postiglione, il dirigente della struttura regionale di protezione civile Bernardo Mazzanti e studenti e studentesse dell’Istituto comprensivo Carlo Piaggia di Capannori.

Nella giornata del 3 novembre, invece, la storia di Samira, Carlo, Katja e Paolo, i quattro protagonisti de “L’attimo decisivo”, saranno oggetto di una sfida tra due classi di scuola secondaria inferiore, in un quiz dedicato alle buone pratiche di protezione civile.

La campagna Io non rischio sarà presente al Lucca Comics & Games dal 1° al 5 novembre: in particolare, all’interno del Real Collegio sarà possibile vivere un’esperienza di tecnologia immersiva con il progetto “Sisma VR” di LARES Italia e Dipartimento Protezione Civile, per sperimentare in maniera realistica gli effetti di un terremoto e capire quali sono i corretti comportamenti da tenere durante una scossa; nella piazza antistante il Real Collegio, invece, sarà allestito un punto informativo Io non rischio, animato dai volontari della protezione civile toscana, dove scoprire come ciascuno di noi può contribuire attivamente alla riduzione del rischio con le proprie scelte quotidiane.