Quando vedere l’eclissi della Luna Piena del Cacciatore: gli orari per l’Italia

MeteoWeb

La Luna Piena del Cacciatore sarà oscurata dall’ombra della Terra, che passerà sulla sua superficie questo fine settimana, dando vita ad un’eclissi lunare parziale. Il fenomeno sarà visibile da Africa, Europa (Italia compresa), Asia e parti dell’Australia occidentale. L’eclissi lunare parziale della Luna Piena del Cacciatore (il plenilunio di ottobre ha preso questo nome perché i nativi americani uscivano in questo periodo a cacciare prima dell’inverno) inizierà alle 20:02 ora italiana del 28 ottobre. Le parti più affascinanti dovrebbero verificarsi intorno alle 21:35 ora italiana, quando il satellite entrerà nel parte più oscura dell’ombra della Terra, con il “clou” intorno alle 22:14. Il fenomeno terminerà intorno alle 00:26 ora italiana del 29 ottobre, quando il nostro satellite emergerà completamente dalla parte più chiara dell’ombra terrestre, la penombra.

Meteo permettendo, l’eclissi sarà visibile anche dall’Italia: in caso non sia possibile osservarla direttamente, di seguito segnaliamo i webcast che trasmetteranno in diretta streaming le immagini dell’evento da diverse parti del mondo, accompagnate dal commento di esperti.

Cos’è un’eclissi parziale di Luna

Le eclissi lunari parziali si verificano quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati, ma non perfettamente. Ciò significa che solo una porzione della parte più oscura dell’ombra terrestre copre la Luna.

Le eclissi lunari si verificano solo durante il plenilunio, quando la Luna e il Sole si trovano su lati opposti rispetto alla Terra, consentendo all’ombra del nostro pianeta di oscurare parte della superficie visibile del nostro satellite naturale.

Ovviamente, non si verifica un’eclissi durante ogni plenilunio. Ciò perché il piano orbitale della Luna è inclinato di circa 5 gradi rispetto a quello della Terra. L’ombra della Terra è sopra o sotto la Luna durante la maggior parte dei pleniluni. Se la Luna orbitasse attorno alla Terra perfettamente allineata con il nostro pianeta, avremmo un’eclissi durante ogni Luna Piena.