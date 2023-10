Rabier (ECMWF): “clima anomalo ma possiamo prevedere i cambiamenti”

MeteoWeb

“È vero che quest’anno il clima è molto più anomalo rispetto a tanti altri anni. Normalmente vediamo che con il cambiamento climatico le temperature si alzano, ma a settembre l’anomalia è stata estremamente vistosa rispetto a quanto abbiamo documentato negli anni passati. In ogni caso, possiamo fare previsioni e sappiamo che le temperature si alzeranno progressivamente nel futuro”. Lo ha detto Florence Rabier, direttrice generale ECMWF, a margine della giornata di apertura della ventesima edizione del convegno biennale dedicato al tema dell’uso del calcolo ad alte prestazioni in meteorologia organizzato al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) a Bologna. “Non è facile – ha aggiunto Rabier – ma possiamo fare previsioni grazie al supercomputer Leonardo” e al progetto sviluppato grazie al Cineca, che consente di realizzare “repliche della Terra, che permettono di simulare con un elevato grado di accuratezza e interazione quello che può avvenire in termini di clima e di meteorologia”.