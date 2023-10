ReFuelEU Aviation: il Consiglio UE adotta norme sui carburanti sostenibili per gli aerei

MeteoWeb

Il Consiglio dell’UE ha adottato una nuova legge per decarbonizzare il settore dell’aviazione. Un numero maggiore di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ridurrà l’impronta di carbonio del settore dell’aviazione e creerà condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile nell’UE a seguito dell’adozione odierna di un nuovo regolamento da parte del Consiglio sulla cosiddetta iniziativa “ReFuelEU Aviation“, è stato spiegato in una nota.

L’obiettivo principale dell’iniziativa per l’aviazione RefuelEU, come parte fondamentale del pacchetto Fit for 55 dell’Ue, è quello di aumentare sia la domanda che l’offerta di carburanti sostenibili per l’aviazione, che hanno emissioni inferiori rispetto al cherosene fossile, garantendo al tempo stesso un condizioni di parità in tutto il mercato del trasporto aereo dell’UE. La nuova legislazione mira a inserire il trasporto aereo sulla traiettoria degli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e il 2050.

“La nuova legge garantirà certezza giuridica agli operatori aerei e ai fornitori di carburante in Europa. Avviando la produzione su larga scala di carburanti sostenibili per l’aviazione, renderà presto il settore dell’aviazione dell’UE molto più verde. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro più ampio sforzo per raggiungere i nostri obiettivi climatici a livello europeo e globale,” ha dichiarato Raquel Sánchez Jiménez, ministra spagnola ad interim dei trasporti, della mobilità e dell’agenda urbana.