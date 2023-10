Regno Unito: eguagliato il record di caldo per settembre, mese anche più piovoso della media

MeteoWeb

Il Regno Unito ha vissuto il proprio settembre più caldo mai registrato in una serie che risale al 1884, secondo le statistiche provvisorie del Met Office. La temperatura media del Regno Unito nel settembre 2023, pari a +15,2°C, lo colloca al livello del record del 2006 nelle statistiche che sono state “sostanzialmente influenzate” dall’impatto del cambiamento climatico, sostiene il Met Office. Inghilterra e Galles hanno avuto il loro settembre più caldo mai registrato in base alla temperatura media. La cifra provvisoria di +16,7°C dell’Inghilterra ha superato il precedente record di +16,5°C stabilito nel 2006. Anche il Galles, con +15,6°C, ha battuto il record del 2006 di +15,2°C.

L’Irlanda del Nord ha eguagliato il record per il mese di settembre più caldo mai registrato, con una temperatura media di +14,2°C, al livello sia del 2006 che del 2021. La Scozia ha avuto il terzo settembre più caldo mai registrato, con una temperatura media di +12,8°C. Solo il 2021 e il 2006 sono stati più caldi secondo la temperatura media di settembre.

Più nel dettaglio, anche la temperatura massima media di settembre 2023 è stata la più calda mai registrata nel Regno Unito, con +19,4°C. Le temperature minime medie sono state le seconde più alte mai registrate nel Regno Unito per il mese.

Mark McCarthy, direttore scientifico del Met Office, ha dichiarato: “i record della temperatura di settembre sono fortemente guidati da quanto è stata significativamente calda la prima metà del mese. Non solo settembre ha avuto il giorno più caldo dell’anno – cosa che si è verificata solo in quattro occasioni precedenti nelle nostre osservazioni – ma ha anche avuto sette giorni consecutivi in cui le temperature sono state superiori a +30°C in qualche parte del Regno Unito, cosa che non era mai accaduta in questo mese nelle osservazioni del Met Office. L’inizio di settembre significativamente caldo è stato influenzato dall’alta pressione in Europa. Ciò ha contribuito ad attirare aria più calda sul Regno Unito all’inizio del mese. Una volta che questo andamento si è attenuato, abbiamo avuto un’influenza più atlantica, con periodi di vento e pioggia, così come la tempesta Agnes a fine mese, ma spesso un flusso da sud-ovest ha portato a temperature superiori alla media ma anche a condizioni umide e abbondanti piogge”.

Mese caldo e piovoso

Nonostante la temperatura media abbia raggiunto livelli record, è stato anche un mese più piovoso della media sul Regno Unito, anche se non abbastanza da battere qualsiasi record. Nel Regno Unito, è caduto quasi un terzo di pioggia in più rispetto alla media del mese, con 119,4mm di pioggia, ovvero il 31% in più rispetto alla media. L’Irlanda del Nord ha registrato la divergenza più significativa dalla media, con il 66% di pioggia in più rispetto alla media con 145,1mm di pioggia caduti nel mese.

Mark McCarthy ha aggiunto: “anche se il caldo di settembre probabilmente farà notizia, settembre ha avuto la sua giusta dose di tempo piovoso e instabile, prevalentemente nella seconda metà del mese. Una seconda metà piovosa del mese lo ha reso un mese più umido della media, con la tempesta Agnes del 27 e 28 settembre che ha portato un periodo di venti più significativi, soprattutto nel nord-ovest”.

Sole ma non per tutti

Il Regno Unito è stato leggermente più soleggiato della media a settembre, con la Scozia che ha registrato il 17% di ore di sole in più rispetto alla media con 124,8 ore di sole nel mese.