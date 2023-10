Respirare smog può aumentare il rischio di ictus: lo studio dell’American Academy of Neurology

MeteoWeb

L’esposizione a breve termine all’inquinamento atmosferico, fissata a cinque giorni, può essere collegata a un aumento del rischio di ictus. È quanto emerge da uno studio dell’American Academy of Neurology, pubblicato su Neurology. “Ricerche precedenti hanno rilevato una connessione tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e l’aumento del rischio di ictus“, ha dichiarato Ahmad Toubasi, dell’Università di Giordania ad Amman e autore dello studio. “Tuttavia, la correlazione tra l’esposizione a breve termine all’inquinamento atmosferico e l’ictus è stata meno chiara”, ha continuato Toubasi. “Nel nostro studio, invece di considerare settimane o mesi di esposizione, abbiamo preso in considerazione solo cinque giorni e abbiamo trovato un legame tra l’esposizione a breve termine all’inquinamento atmosferico e un aumento del rischio di ictus”, ha spiegato Toubasi.

La metanalisi ha incluso la revisione di 110 studi che includevano più di 18 milioni di casi di ictus. I ricercatori hanno esaminato inquinanti come il biossido di azoto, l’ozono, il monossido di carbonio e il biossido di zolfo. Sono state, inoltre, analizzate le diverse dimensioni del particolato, tra cui il PM1, ovvero l’inquinamento atmosferico con diametro inferiore a 1 micron, il PM2,5 e il PM10. Il PM2,5 o più piccolo, comprende le particelle inalabili provenienti dai gas di scarico dei veicoli a motore, dalla combustione di combustibili da parte di centrali elettriche e altre industrie e dagli incendi di boschi e prati. Il PM10 include la polvere proveniente da strade e cantieri.

Un limite dell’analisi è che la maggior parte degli studi è stata condotta in Paesi ad alto reddito, mentre erano disponibili pochi dati da Paesi a basso e medio reddito.

I risultati dello studio

Le persone esposte a una maggiore concentrazione di vari tipi di inquinamento atmosferico presentano un rischio maggiore di ictus. Concentrazioni più elevate di biossido di azoto sono state collegate a un aumento del 28% del rischio di ictus; livelli più elevati di ozono sono stati collegati a un aumento del rischio del 5%; il monossido di carbonio ha registrato un incremento del rischio del 26% e il biossido di zolfo del 15%. Una maggiore concentrazione di PM1 è stata collegata a un aumento del rischio di ictus del 9%, con il PM2,5 al 15% e il PM10 al 14%.

Livelli più elevati di inquinamento atmosferico sono stati collegati anche a un rischio maggiore di morte per ictus. Concentrazioni più elevate di biossido di azoto sono state associate a un aumento del 33% del rischio di morte per ictus, il biossido di zolfo a un incremento del 60%, il PM2,5 del 9% e il PM10 del 2%.

“Esiste una forte e significativa relazione tra l’inquinamento atmosferico e l’insorgenza di ictus e la morte per ictus, entro cinque giorni dall’esposizione”, ha dichiarato Toubasi. “Questo evidenzia l’importanza degli sforzi globali per attuare politiche che riducano l’inquinamento atmosferico; in questo modo si può ridurre il numero di ictus e le loro conseguenze“, ha concluso Toubasi.