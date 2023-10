Obiettivo Luna: rinviato il lancio del lander privato Nova-C

MeteoWeb

Il lancio del lander privato Nova-C, sviluppato dall’azienda americana Intuitive Machines, è stato rinviato e avverrà non prima del 12 gennaio. Inizialmente previsto per metà novembre, il liftoff verso la Luna è stato posticipato probabilmente a causa del congestionamento sulla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center in Florida. Intuitive Machines, con sede in Texas, è una delle aziende selezionate dalla NASA per partecipare al programma Clps (Commercial Lunar Payload Services), mirato a sviluppare servizi commerciali sulla Luna e creare un ecosistema di aziende in grado di operare sulla superficie lunare.

Il lander Nova-C è il primo di una serie di 3 lander sviluppati da Intuitive Machines, destinati a dimostrare le capacità di atterraggio sulla Luna e condurre una serie di esperimenti, tra cui il test di un innovativo sistema di telecamere per riprendere le fasi finali dell’atterraggio, utilizzando anche una telecamera esterna. La finestra di lancio originale si sarebbe aperta il 16 novembre, ma l’azienda ha annunciato il ritardo senza specificare le cause. Secondo molti esperti, il ritardo potrebbe essere dovuto al congestionamento sulla piattaforma di lancio 39A, l’unico punto di partenza che permette di rifornire il lander con metano ed ossigeno liquido fino all’ultimo istante prima del lancio e da cui partono anche i razzi Falcon Heavy. Questa piattaforma richiede diversi giorni per essere riconfigurata e il 6 novembre è previsto il lancio di una Cargo Dragon da questo pad.

Una volta lanciato, il lander Nova-C impiegherà tra 5 e 7 giorni per raggiungere l’orbita lunare da cui inizierà le manovre per atterrare nelle vicinanze del Polo Sud lunare, a una latitudine di circa 80 gradi. La discesa sulla Luna è ancora una sfida tecnologica molto complessa, come dimostrato dai recenti fallimenti di tentativi precedenti di lander privati come Hakuto e Beresheet, oltre al fallimento del lander russo Luna-25. In caso di successo, Nova-C diventerebbe il primo lander lunare privato a compiere questa impresa.