Gravi rischi dai satelliti Starlink, l’allarme FAA: “una persona ferita o uccisa ogni 2 anni”

SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk, sta chiedendo alle autorità di regolamentazione federali degli USA di correggere un rapporto che suggerisce che la costellazione di satelliti Starlink della compagnia potrebbe comportare gravi rischi per le persone sulla Terra. Il rapporto è stato consegnato il 5 ottobre ai membri del Congresso dalla Federal Aviation Administration (FAA), che autorizza il lancio e il rientro dei veicoli spaziali commerciali. L’analisi di 35 pagine, compilata in parte dal gruppo di ricerca no-profit The Aerospace Corporation, offre un quadro terribile dei potenziali pericoli associati alle grandi reti di satelliti come Starlink, suggerendo che entro il 2035, “se si realizzerà la prevista crescita delle grandi costellazioni e i detriti dei satelliti Starlink sopravvivono al rientro, ci si aspetta che una persona sul pianeta venga ferita o uccisa ogni due anni”.

Si stima inoltre che la probabilità che un aereo venga abbattuto a causa di una collisione con detriti spaziali in caduta potrebbe essere 0,0007 all’anno entro il 2035.

SpaceX ha criticato le conclusioni del rapporto in una lettera datata 9 ottobre, in cui definisce le affermazioni relative al rischio di lesioni e morte associate a Starlink “assurde, ingiustificate e inaccurate”. La lettera della compagnia, ottenuta dalla CNN, afferma che il rapporto si basa “su un’analisi profondamente errata che caratterizza erroneamente i rischi di smaltimento al rientro associati a Starlink”. SpaceX ha anche accusato The Aerospace Corporation di non averla contattata per ottenere informazioni e di non aver incluso le analisi e i rapporti della compagnia riguardanti lo smaltimento dei satelliti Starlink. “Per essere chiari, i satelliti di SpaceX sono progettati e costruiti per sparire completamente durante il rientro atmosferico durante lo smaltimento a fine vita, e lo fanno”, riporta la lettera di SpaceX.

La lettera afferma, inoltre, che 325 satelliti Starlink sono già deorbitati da febbraio 2020 e non sono stati trovati detriti.

In una dichiarazione rilasciata ieri, martedì 10 ottobre, The Aerospace Corporation ha dichiarato: “il nostro team tecnico è in comunicazione con SpaceX e altri per rivedere e aggiornare i dati”. Il gruppo di ricerca ha affermato di essere stato contattato dalla FAA più di due anni fa “per effettuare una valutazione indipendente dei rischi collettivi associati al rientro dei satelliti, sulla base della proiezione di tutti gli operatori pianificati ai sensi della regolamentazione statunitense nel 2021”. “I dati includevano costellazioni esistenti e pianificate fino al 2035. La percentuale maggiore di satelliti era quella in orbita terrestre bassa”, si legge nella dichiarazione di The Aerospace Corporation.

“Un rischio significativo nel tempo”

L’analisi della FAA riconosce che SpaceX afferma che i suoi satelliti Starlink bruciano completamente nell’atmosfera quando ricadono sulla Terra a fine servizio, senza aumentare il rischio di colpire persone, aerei o infrastrutture. E il rapporto riconosce che la Federal Communications Commission, che autorizza gli operatori satellitari, ha accettato tale valutazione. Ma The Aerospace Corporation “ha stimato che i satelliti di SpaceX potrebbero produrre ciascuno tre pezzi di detriti di 300 grammi. Ai fini di questo rapporto, la FAA utilizza l’approccio più conservativo”, secondo il documento. Ha inoltre osservato che “con le migliaia di satelliti che si prevede rientreranno, anche una piccola quantità di detriti può comportare un rischio significativo nel tempo”.

SpaceX ha confutato tale affermazione, sostenendo che la valutazione si basa su “errori gravi, omissioni e ipotesi errate”. La società ha affermato che le statistiche si basano su uno studio della NASA di 23 anni fa sui satelliti sviluppati da un diverso operatore satellitare, Iridium, e non è mai stato inteso per essere utilizzato per scopi di valutazione del rischio.

SpaceX nella sua lettera ha anche criticato il rapporto per essersi concentrato “solo su Starlink, ignorando altri sistemi satellitari come il progetto Kuiper di Amazon, OneWeb o qualsiasi sistema LEO sviluppato e distribuito dalla Cina”. Starlink è menzionato 28 volte nel rapporto della FAA, mentre il sistema Project Kuiper di Amazon è menzionato quattro volte nelle tabelle dei dati. L’analisi afferma inoltre che entro il 2035 i satelliti di SpaceX rappresenteranno “l’85% del rischio previsto per le persone a terra e per l’aviazione”.

Dal canto suo, la FAA ha affermato che sta “riesaminando la lettera”. Il rapporto è stato redatto per il Congresso in risposta a un requisito statutario del 2020 secondo cui la FAA esamina come, nella sua capacità normativa, potrebbe affrontare i rischi per la sicurezza associati al lancio e al rientro di satelliti.