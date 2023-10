Sciatore disperso allo Stelvio, una telefonata riaccende la speranza

MeteoWeb

Nonostante il maltempo in l’alta Valtellina, sono riprese le ricerche di Antonio De Martino, il 58enne disperso da giovedì scorso sul ghiacciaio dello Stelvio, dove si era recato per una vacanza sulle nevi. Ieri il fratello ha ricevuto una chiamata dal cellulare del disperso durata pochi secondi durante i quali si sentivano solo fruscii. Valutando l’ipotesi che l’uomo possa trovarsi ferito in un crepaccio, sono quindi riprese le ricerche, che fino a sabato scorso non avevano dato esito e che erano state interrotte. Il cellulare è stato localizzato nella zona del rifugio Livrio, a circa 3000 metri, la parte più alta del ghiacciaio dello Stelvio.