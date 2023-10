Scirocco e caldo intenso, situazione critica per gli incendi tra Palermitano e Messinese

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco sta facendo impennare le temperature verso l’alto in Sicilia, soprattutto sulla costa tirrenica. La situazione meteo favorisce innesco e sviluppo di incendi, che imperversano da ieri in diverse province. Ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti sulle colline di Villafranca Tirrena (ME). Calvaruso e Castello sono in queste ore le zone più colpite, con le fiamme che hanno lambito le case, costringendo ad evacuare alcune famiglie in via precauzionale. Intenso lavoro di vigili del fuoco e Forestale per incendi anche a Saponara, Capo d’Orlando e San Piero Patti.

Autostrada chiusa nel tratto tra Milazzo e Rometta: uscita obbligatoria a Villafranca per chi viene da Messina e a Milazzo per chi viene da Palermo.

Il sindaco del Comune di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro ha disposto la chiusura delle scuole, asili e strutture sociali. In un post sulla pagina social del Comune avvisa la popolazione “vista la gravissima situazione” del territorio a causa degli incendi di aver disposto la chiusura per la giornata di oggi di “tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro giovanile)“.

Per quanto riguarda la provincia di Palermo. I fronti più estesi sono segnalati nei territori di Cefalù, Campofelice di Roccella, Trabia, Caccamo e Ciminna. I venti sono in ulteriore e deciso aumento. Nella notte si sono registrate temperature anche oltre +30°C.

