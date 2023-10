Forte scirocco nel Palermitano, incendi e voli dirottati: case minacciate dalle fiamme a Casteldaccia | FOTO

MeteoWeb

Giornata di scirocco in Sicilia, Palermo inclusa, con le temperature che sulla costa tirrenica raggiungono punte ben oltre i +30°C. Segnaliamo: +34°C a Palermo, +32°C a Capaci, Carini, +31°C a Terrasini, Falcone, Lascari, Caronia Buzza, +30°C a Patti, Partinico, Naso, Brolo. I Vigili del Fuoco sono impegnati in un grosso incendio che è divampato a Casteldaccia, nel Palermitano, e che minaccia le abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche l’autostrada tanto che la Palermo-Catania è stata chiusa temporaneamente tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia in entrambe le carreggiate. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco, che sono impegnati con tutti gli uomini a disposizione. Il personale di Anas è intervenuto la gestione della viabilità.

Nel Palermitano, il vento soffia con raffiche sui 60km/h a Palermo, 74km/h a Termini Imerese, 81km/h a Bagheria. A causa del forte scirocco, sono stati dirottati due voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino. Sono il Milano Linate deviato a Catania della compagnia Ita previsto per le 16.55 e il Cuneo-Palermo della Ryanair dirottato a Trapani delle 17.25.

Danni alla Torre Faro del porto a Marsala

Il porto di Marsala, nel Trapanese, ha subìto danni a causa delle forti raffiche di vento. Si sarebbe verificato un parziale distacco di una parte della Torre Faro che si trova in prossimità della biglietteria Liberty Lines. A causa di questo grave danneggiamento, l’area è stata dichiarata pericolosa e quindi interdetta al pubblico fino a nuovo ordine. È quindi vietato il transito e la sosta fino a 20 metri dalla Torre e ogni azione che possa recare pericolo alla propria incolumità.