Lo scirocco alimenta gli incendi in Sicilia: numerosi roghi ed evacuazioni tra Messinese e Palermitano

Alimentati dal forte vento di scirocco, numerosi incendi sono divampati a partire da ieri in Sicilia, in particolare tra Messinese e Palermitano. Segnalato un vasto incendio sulle colline di Piraino, nel Messinese: le fiamme, divampate ieri pomeriggio, sono avanzate anche durante la notte e ancora stamattina hanno devastato la vegetazione. Il rogo ha distrutto aree di macchia mediterranea minacciando anche alcune abitazione. Nella notte alcuni residenti sono stati costretti, in via precauzionale, ad abbandonare le loro abitazioni. Particolarmente colpita contrada Salinà ma in fiamme è tutta la zona delle colline intorno al comune tirrenico. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno lavorato per limitare le fiamme. I pompieri sono stati a lungo impegnati anche a Terme Vigliatore, Sant’Agata Militello, Mojo Alcantara e Piraino.

Lunga notte anche nel Palermitano per i tanti incendi divampati e alimentati dallo scirocco. A Casteldaccia solo questa mattina sono state spente le ultime fiamme. Ieri nel tardo pomeriggio erano state chiuse la SS113, la linea ferrata e l’autostrada Palermo Messina tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla, con le fiamme che sono partite da mare e sono risalite fino alla montagna. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e i residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, ancora prima dell’arrivo sul posto dei pompieri. Altri incendi sono divampati a Marineo lungo la SS118 e nel bosco di Ficuzza.

