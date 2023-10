Ancora senza esito le ricerche del disperso sullo Stelvio

MeteoWeb

Sono andate avanti tutto il giorno le ricerche dell’uomo disperso sul Passo dello Stelvio. Stamattina le squadre sono risalite in quota; tredici i soccorritori impegnati: per il CNSAS (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), erano presenti i tecnici della Stazione di Bormio, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna; sono intervenuti anche il SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e i Vigili del Fuoco. Dopo avere atteso il miglioramento delle condizioni atmosferiche, le squadre sono riuscite a salire fino al Livrio con le funivie, dove i Vigili del Fuoco, con particolari strumentazioni tecnologiche, hanno scandagliato il ghiacciaio. Le operazioni per ora non hanno dato esito positivo e sono sospese.

Antonio De Martino, 58 anni è disperso da giovedì scorso sul ghiacciaio dello Stelvio, dove si era recato per una vacanza sulle nevi. Due giorni fa, il fratello ha ricevuto una chiamata dal cellulare del disperso durata pochi secondi durante i quali si sentivano solo fruscii. Valutando l’ipotesi che l’uomo possa trovarsi ferito in un crepaccio, sono quindi riprese le ricerche. Il cellulare è stato localizzato nella zona del rifugio Livrio, a circa 3000 metri, la parte più alta del ghiacciaio dello Stelvio.