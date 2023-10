Settimana della sicurezza, a Messina al via l’esercitazione “Risk Sis.Ma. 2023”

MeteoWeb

Al via oggi la XII edizione della Settimana della sicurezza – esercitazioni di protezione civile “Messina Risk sis.ma. 2023“, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. L’esercitazione prevede un terremoto simulato nell’area sismica dello Stretto di Messina che nel codice della protezione civile è classificata come una emergenza di tipo C: per intensità ed estensione deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari.

Nelle prime ore dell’emergenza la risposta è organizzata dalle autorità locali di Protezione civile (sindaco) e dal prefetto con il concorso della città metropolitana di Messina e della Regione siciliana. A livello nazionale, con attivazioni virtuali, presso il Dpc, si riunisce il Comitato operativo che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, tramite l’attivazione della Sala situazioni Italia.

Lo scopo dell’esercitazione, coordinata e seguita direttamente dall’assessore comunale Minutoli e dall’esperto al ramo Antonio Rizzo, è quello di determinare e di verificare, attraverso l’omogeneizzazione di procedure e linguaggi, l’impiego coordinato delle singole componenti e strutture operative.