Shell taglia gli investimenti sul Green Deal: stop a idrogeno e personale per le basse emissioni di carbonio

Dopo General Motors che fa marcia indietro sugli ambiziosi obiettivi di produzione di veicoli elettrici, anche Shell annuncia che taglierà almeno il 15% della forza lavoro nella sua divisione di soluzioni a basse emissioni di carbonio e ridurrà il business dell’idrogeno. I tagli al personale e i cambiamenti organizzativi arrivano dopo che Sawan [CEO di Shell ndr], che ha preso il timone a gennaio, ha promesso di rinnovare la strategia di Shell per concentrarsi su progetti a margine più elevato, stabilizzare la produzione di petrolio e aumentare la produzione di gas naturale.

Shell taglierà 200 posti di lavoro nel 2024 e ha messo sotto revisione altre 130 posizioni nell’ambito di un piano di riduzione dell’organico dell’unità, che conta circa 1.300 dipendenti, ha confermato la società in risposta a una domanda di Reuters. Alcuni di questi ruoli saranno integrati in altre parti di Shell, che impiega più di 90.000 persone, ha aggiunto la società. “Stiamo trasformando la nostra attività Low Carbon Solutions (LCS) per rafforzarne la portata nelle nostre principali aree di business a basse emissioni di carbonio, come i trasporti e l’industria“, ha affermato la società. Le operazioni di LCS includono l’idrogeno e altre attività che mirano a decarbonizzare i settori dei trasporti e dell’industria, ma non includono il business delle energie rinnovabili.

Shell prevede di ridimensionare drasticamente le sue attività di mobilità leggera a idrogeno, che sviluppano tecnologie per veicoli passeggeri leggeri, e si concentrerà sulla mobilità pesante e sull’industria, ha affermato la società. Unirà inoltre due dei quattro ruoli di direttore generale nel settore dell’idrogeno, ha affermato Shell. Shell è stata uno dei primi sostenitori delle auto alimentate a idrogeno, ma negli ultimi anni ha chiuso diverse stazioni di rifornimento di idrogeno in tutto il mondo, inclusa la Gran Bretagna, poiché i consumatori hanno optato invece per i veicoli elettrici.

L’anno scorso l’azienda ha iniziato a costruire un impianto di elettrolisi da 200 megawatt nei Paesi Bassi, il più grande d’Europa, per produrre idrogeno a zero emissioni di carbonio, o verde. Ha anche richiesto una sovvenzione per sviluppare un hub di idrogeno a basse emissioni di carbonio in Louisiana, ma il progetto non era tra i sette annunciati all’inizio di questo mese che condivideranno 7 miliardi di dollari in sovvenzioni federali statunitensi per far ripartire l’industria emergente.