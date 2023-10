Si conclude la sesta edizione del CICAP Fest: straordinaria partecipazione di pubblico

MeteoWeb

Si conclude oggi, domenica 15 ottobre, a Padova il CICAP Fest, la manifestazione promossa dal CICAP – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ideata da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e segretario nazionale del CICAP, e con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche, con oltre 20.000 presenze tra il pubblico della manifestazione e gli studenti che hanno partecipato agli appuntamenti del CICAP Fest EDU. Iniziata venerdì 13 ottobre, questa sesta edizione ha reso omaggio a Piero Angela e ne ha raccolto l’ultimo appello con il tema “Facciamo la nostra parte” in 105 appuntamenti con oltre 150 ospiti che hanno registrato spesso il tutto esaurito a Palazzo Liviano, Palazzo del Bo, Palazzo Moroni, Palazzo Santo Stefano, Caffè Pedrocchi, Liston, MUSME – Museo di Storia della Medicina, MNU – Museo della Natura e dell’Uomo, Orto Botanico di Padova, Planetario di Padova, Palazzo Roncale (Rovigo).

Sergio Della Sala, presidente del CICAP, dichiara: “Si chiude un’edizione del CICAP Fest speciale, unica, emozionante. Ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile, dai partner, passando per gli ospiti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare a ogni singolo volontario. Senza dimenticare lo speciale legame che il Comitato ha con la città di Padova, fra cittadini, studenti e università, sempre molto partecipi e presenti. Lo abbiamo detto spesso in questi ultimi mesi, ma il messaggio di “fare la nostra parte”, che Piero Angela ci ha lasciato, è tutto fuorché semplice come può sembrare: è un invito a sentirci parte attiva e proattiva di una società da cambiare, un invito a impegnarci per migliorarla. Piero ha inteso la condivisione della conoscenza scientifica come un processo per dare ai cittadini gli strumenti per costruirsi una visione del mondo. Questo è un esercizio di democrazia. I giovani, di cui spesso a livello politico si parla ma senza coinvolgerli davvero, erano i destinatari degli ultimi impegni di Piero: rivolgendosi a loro intendeva contribuire a formare la classe dirigente del futuro. E il CICAP, adesso più che mai, ha una grande responsabilità. Contribuire alla diffusione del pensiero critico, essere un antidoto contro l’individualismo e ravvivare il gusto della conoscenza, per sentirsi pienamente cittadini di una società evoluta e proiettata al futuro. Tutto questo è ‘fare la nostra parte’. Ed ecco che, a ben vedere, è tutt’altro che un messaggio semplice”.

In compagnia di scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura, come, fra gli altri, Paolo Attivissimo, Amedeo Balbi, Vittorio Baraldi, Silvia Bencivelli, Guido Barbujani, Elisabetta Bernardi, Piero Bianucci, Giulio Boccaletti, Dario Bressanini, Vincenzo Bronte, Massimiano Bucchi, Federico Cabitza, Tommaso Calarco, Luigi Cattivelli, Marco Ciardi, Massimo Cirri, Vincenzo Crupi, Amalia Ercoli Finzi, Edzard Ernst, Tito Faraci, Chiara Galeazzi, Serena Giacomin, Silvio Garattini, Vera Gheno, Carlo Greppi, Francesco Lancia, Marco Malvaldi, Stefano Nazzi, Helga Nowotny, Elisa Palazzi, Luca Parmitano, Telmo Pievani, Pif, Lorenzo Pregliasco, Andrea Rinaldo, Federico Taddia, Licia Troisi, Giorgio Vallortigara, Roberta Villa, Antonella Viola, si è sottolineata l’urgenza di affrontare le sfide globali che attendono tutti con responsabilità, trasparenza e spirito critico.

Per dare risalto a questi valori, il CICAP ha istituito nel 2017 il Premio in difesa della ragione, conferito ogni anno a un giornalista che si sia distinto per l’impegno nella diffusione del pensiero critico e scientifico e nel contrasto alle pseudoscienze: a riceverlo quest’anno, in una cerimonia che si è svolta ieri al CICAP Fest, è stato il giornalista Ferdinando Cotugno.

Molto frequentato il sito cicapfest.it, con più di 23.000 visitatori unici e oltre 50.000 interazioni. Sui canali social del CICAP sono state raggiunte un milione di persone e ci sono state più di 75.000 reazioni.

Il CICAP Fest è stato preceduto, da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, dal CICAP Fest EDU, incontri online seguiti e apprezzati da 279 classi. La buona riuscita del festival è stata possibile anche grazie alla collaborazione entusiasta degli oltre 100 volontari.

Il CICAP Fest si conclude alle 17 a Palazzo del Bo, Aula Magna con Immaginaria, conferenza spettacolo con l’astrofisica e scrittrice Licia Troisi, il giornalista scientifico Michele Bellone e la filosofa Lucrezia Ercoli sugli immaginari scientifici e filosofici del fantastico.

Il CICAP Fest è promosso dal CICAP con il Patrocinio e il contributo di Regione del Veneto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, con il Patrocinio della Commissione europea, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con VenicePromex e Confindustria Veneto Est; Fondazione MSD come partner; Poste Italiane e Coop Alleanza 3.0 come sponsor, UniCredit e CAREL INDUSTRIES come supporter; Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi ETS, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Pezcoller, Museo della Natura e dell’Uomo e Orto Botanico di Padova, Premio Galileo, Musme e Planetario di Padova come partner scientifici; Focus, Il Mattino di Padova, TV7, Rai Pubblica Utilità, Il Bo Live e PlaNCK! come media partner; in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

Il CICAP Fest è ideato da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e segretario nazionale del CICAP, con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala. Il CICAP svolge un’attività costante di formazione e divulgazione, con appuntamenti, incontri, convegni e corsi di formazione durante tutto l’anno.