Si riattiva l’incendio di Tenerife: 2.600 evacuati | FOTO

Non è ancora stata messa la parola fine all’incendio scoppiato lo scorso 15 agosto a Tenerife, alle Canarie. La parziale riattivazione del rogo, infatti, ha portato le autorità ad evacuare per precauzione circa 2.600 persone dalle loro case nelle località di Santa Úrsula e La Orotava, nella parte nord di Tenerife. È quanto reso noto su X dall’amministrazione locale dell’isola, il ‘Cabildo’. “Nel corso della serata si valuterà se possono tornare a casa”, dice il Cabildo. A favorire la riattivazione del rogo, mai del tutto estinto dallo scorso agosto, sono le condizioni meteorologiche favorevoli in tal senso sperimentate sull’isola nelle ultime ore, hanno spiegato le autorità locali.