Si tuffa nonostante il mare mosso: turista palermitano annega nell’Agrigentino

Tragedia nell’Agrigentino. Un turista di Palermo è annegato sulla spiaggia di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea, accanto al lido Garibaldi, nei pressi delle barriere frangiflutti. La vittima, Lucio D’Aura, 58 anni, si era tuffata in acqua nonostante il mare mosso, quando ha cominciato ad annaspare e a chiedere aiuto. Due persone hanno cercato di soccorrere il bagnante in difficoltà, ma non c’è stato nulla da fare. Ad Eraclea Minoa è giunta prima un’autoambulanza del 118 e poi è atterrato anche l’elisoccorso, ma D’Aura era già morto. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Cattolica Eraclea, Realmonte e Siculiana e quelli del Norm della compagnia di Agrigento.