Siccità in alta quota, il Lago di Pilato è completamente asciutto | FOTO

MeteoWeb

Malgrado l’autunno inoltrato, il lago di Pilato, nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini in territorio di Montemonaco (Ascoli Piceno), è completamente asciutto: è quanto ritraggono le foto scattate ieri, 22 ottobre e date all’ANSA, da Sandro Bartoccetti di Fabriano (Ancona), appassionato della montagna, da 25 anni socio del Club alpino italiano e in passato volontario del Soccorso alpino. “Non è la prima volta che in questo periodo il lago sia completamente asciutto, un fenomeno del genere lo avevo immortalato già il primo novembre del 1993, esattamente 30 anni fa,” ha spiegato Bartoccetti. “Ciclicamente si verificano queste situazioni di siccità ad alta quota, anche se c’è da dire che dopo il terremoto del 2016 sono più frequenti, il sisma ha deviato e quindi fatto prosciugare proprio delle falde sulle cime dell’Appennino“.

Il lago di Pilato si trova a 1.941 metri di altitudine, sotto il Monte Vettore, ed è da sempre l’habitat naturale del chirocefalo marchesoni, un gamberetto preistorico che vive proprio in queste acque; “Nonostante oggi il lago sia asciutto, l’esistenza del chirocefalo non viene messa in pericolo, le uova restano in profondità sotto i sassi e si schiuderanno quando tornerà l’acqua,” ha affermato l’esperto di montagna.