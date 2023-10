Siccità in Brasile, il Rio delle Amazzoni scende al livello più basso da oltre un secolo

MeteoWeb

Lunedì 16 ottobre, nel cuore della foresta pluviale brasiliana, il Rio delle Amazzoni è sceso al livello più basso da oltre un secolo, mentre una siccità record sconvolge la vita di centinaia di migliaia di persone. Gli affluenti del Rio delle Amazzoni, in rapido prosciugamento, hanno lasciato le barche incagliate, tagliando le forniture di cibo e acqua ai villaggi remoti, mentre si sospetta che le alte temperature dell’acqua abbiano ucciso più di 100 delfini di fiume in via di estinzione. Lunedì 16 ottobre, il porto di Manaus, la città più popolosa della regione, alla confluenza del Rio Negro e del Rio delle Amazzoni, ha registrato 13,59 metri di acqua rispetto ai 17,60 di un anno fa. Questo è il livello più basso da quando sono iniziate le registrazioni nel 1902, superando un precedente minimo storico stabilito nel 2010.

Secondo Cemaden, il centro di allerta per disastri del governo brasiliano, alcune aree dell’Amazzonia hanno visto la minor quantità di pioggia da luglio a settembre dal 1980.

Il Ministero della Scienza brasiliano attribuisce la colpa della siccità all’insorgere quest’anno del fenomeno climatico El Niño, che sta determinando condizioni meteorologiche estreme a livello globale. In una dichiarazione all’inizio di ottobre, il Ministero ha affermato che prevede che la siccità durerà almeno fino a dicembre, quando si prevede che gli effetti di El Niño raggiungeranno il picco.

Secondo la Protezione Civile dello stato di Amazonas, dove si trova Manaus, la siccità ha colpito 481.000 persone finora.

Alla fine della scorsa settimana, i lavoratori della ONG brasiliana Fundacao Amazonia Sustentavel (FAS) si sono riversati nella regione arida vicino a Manaus per consegnare cibo e forniture ai villaggi vulnerabili. La siccità ha minacciato il loro accesso al cibo, all’acqua potabile e ai medicinali, che solitamente vengono trasportati via fiume. Nelson Mendonca, leader della comunità di Santa Helena do Ingles, a ovest di Manaus, capitale dello stato di Amazonas, ha detto che alcune aree sono ancora raggiungibili in canoa, ma molte barche non sono state in grado di portare rifornimenti lungo il fiume, quindi la maggior parte delle merci arriva con i trattori o a piedi. “Non è molto positivo per noi, perché siamo praticamente isolati”, ha detto.