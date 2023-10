Siccità USA, il fiume Mississippi al minimo storico per il 2° anno consecutivo

MeteoWeb

I livelli delle acque del fiume Mississippi stanno precipitando al minimo storico questa settimana a Memphis, stabilendo un record per il secondo anno consecutivo, sulla scia di un’estate molto calda e della siccità in corso. I bassi livelli hanno interrotto il traffico delle chiatte e hanno permesso all’acqua salata di risalire il fiume Mississippi in Louisiana, minacciando l’acqua potabile per migliaia di persone. Nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, il livello dell’acqua a Memphis è sceso al livello minimo record di -3,5 metri, secondo i dati del National Weather Service (NWS). Il record preliminare deve essere verificato dal Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti, ha osservato l’NWS Memphis sui social media, e i livelli dell’acqua potrebbero continuare a scendere nei prossimi giorni. Il record di quest’anno è addirittura inferiore a quello dell’anno scorso. Verso la fine dello scorso ottobre, il Mississippi era sceso a -3,29 metri.

Molti altri record sono stati stabiliti questo fine settimana lungo il Mississippi e il suo principale affluente, il fiume Ohio: New Madrid e Caruthersville, nel Missouri, hanno raggiunto rispettivamente -1,95 metri e -0,79 metri.

Almeno da metà settembre, ogni indicatore del livello dell’acqua lungo un tratto di circa 640km del Mississippi dal fiume Ohio a Jackson, in Mississippi, è stato pari o inferiore alla soglia di bassa marea, secondo i dati della National Oceanic and Atmospheric Administration e dell’USGS. La bassa marea ha nuovamente suscitato preoccupazioni per il traffico di chiatte durante il periodo critico del raccolto, quando i raccolti di base del Midwest, tra cui soia, mais e grano, vengono trasportati lungo il fiume.

Cuneo salino

In Louisiana, la bassa portata ha consentito all’acqua salata di risalire il fiume Mississippi quest’estate, minacciando di infiltrarsi nei sistemi di trattamento dell’acqua di New Orleans e delle città circostanti. Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito ha esteso un argine nel fiume per rallentare l’avanzata dell’acqua salata, mentre le autorità a monte lavorano per costruire sistemi di condutture in grado di attirare acqua dolce nelle loro prese d’acqua.

Funzionari del Corpo dell’Esercito avevano precedentemente affermato che ci sarebbero voluti 250mm di pioggia sull’intera valle del fiume Mississippi per respingere l’acqua salata nel Golfo. L’aumento delle piogge di questa settimana sarà sufficiente a spingere località come Memphis fuori dai minimi storici, ma non abbastanza per riportare il flusso del fiume alla media o per spingere il cuneo salino indietro nel Golfo del Messico, hanno detto gli idrologi alla CNN. I flussi fluviali migliori del previsto a settembre hanno rallentato il percorso a monte dell’acqua salata, hanno detto la settimana scorsa funzionari statali, e il Corpo dell’Esercito ora si aspetta che l’acqua salata raggiunga le prese di trattamento dell’acqua più piccole della città entro la fine di novembre. Le grandi prese di trattamento dell’acqua intorno a New Orleans – inclusa la presa di Carrollton, che serve la maggior parte della città – potrebbero non subire inondazioni di acqua salata fino alla fine di novembre, se non addirittura non vederle affatto.

Siccità

I minimi storici del fiume Mississippi sono il prodotto di una siccità eccezionale che sta affliggendo parti del Sud e del Midwest degli USA. La siccità si è diffusa in parti del Texas, della Louisiana e del Mississippi durante l’estate ed è stata recentemente inclusa come il 24° disastro meteorologico che è costato almeno 1 miliardo di dollari finora quest’anno, secondo la NOAA.

Diversi giorni di forti piogge questa settimana attraverso il bacino superiore del fiume Mississippi e piogge più leggere sulla valle del fiume Ohio causeranno un piccolo innalzamento del fiume Mississippi centrale e inferiore. “Certamente non metterà fine alle condizioni di acqua bassa che abbiamo in questo momento”, ha dichiarato alla CNN Jeff Graschel, un idrologo del Lower Mississippi River Forecast Center. “Ciò di cui abbiamo bisogno sono diversi eventi di pioggia di molte settimane come quello che stiamo vedendo questa settimana per iniziare davvero a far sì che le condizioni cambino nella parte inferiore del fiume Mississippi”. Graschel stima che un sollievo più sostanziale non arriverà prima di novembre e afferma che “il vero recupero dei livelli dell’acqua alta va da dicembre fino a maggio”.