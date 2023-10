Situazione idrica nella normalità in quasi tutto il Piemonte: surplus di piogge a nord a settembre

MeteoWeb

L’indice di siccità sintetico relativo al mese di settembre 2023 evidenzia come il Piemonte sia ancora in condizioni generali di normalità, fatta eccezione per i bacini meridionali, dove le portate deficitarie dei corsi d’acqua maggiori e le falde sotterrane sempre ben al di sotto della media storica del periodo, configurano una situazione di siccità moderata a livello locale. Lo indica Arpa Piemonte in un approfondimento sulla situazione idrica nella regione a fine settembre. Nel dettaglio, le precipitazioni osservate nel mese di settembre sono state di circa 91mm medi che rappresentano, sul bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino, uno scarto negativo dell’11% rispetto alla media del mese. Da notare come tutte le piogge si siano concentrate nella seconda decade del mese mentre la prima e la terza sono state completamente asciutte. Anche la distribuzione spaziale delle piogge del mese di settembre non è omogenea sulla regione: se nel nord si registra un surplus mensile di circa il 35%, altrove si osserva un deficit generalizzato con un picco di -54% nei settori meridionali.

La cumulata da inizio anno idrologico presenta un deficit del -14% rispetto alla norma (1991-2020) dovuto essenzialmente al contributo degli ultimi mesi del 2022, segnala Arpa Piemonte.

Temperature

Importante l’anomalia positiva osservata nelle temperature del mese che sono state di 2,4°C al di sopra della norma del periodo, ponendolo come il 3° settembre più caldo in Piemonte dal 1958 dopo il 1987 e il più recente 2011, segnala ancora Arpa. Valori da record storico nel nord della regione (quasi 3°C oltre la norma).

Anomalia precipitazioni

Per quanto riguarda gli indici di anomalia delle precipitazioni SPI e di anomalia della precipitazione e dell’evapotraspirazione SPEI, Arpa Piemonte evidenzia come alle scale intermedie dei 3 e 6 mesi la regione sia in condizioni di normalità con anche zone caratterizzate da piovosità moderata sul Piemonte occidentale. Viceversa, nel lungo periodo, si osservano ancora situazioni di siccità, anche severa ed estrema, su Alessandrino, Astigiano e sulla fascia alpina settentrionale. Torna un primo segnale di siccità moderata a sud del Piemonte anche sulla scala breve del mese.

Risorse e portare dei fiumi

Le risorse stoccate superficiali a fine settembre sono maggiori del 12% rispetto alla norma, ancora grazie al riempimento del Lago Maggiore che compensa il deficit nello SWE (snow water equivalent) e negli altri invasi del Piemonte, tutte componenti al di sotto della media del periodo.

Per quanto riguarda i fiumi, le portate risultano in lieve aumento rispetto al mese precedente soprattutto a nord, ad eccezione della Dora Baltea, per il contributo delle precipitazioni registrate. Tutti i corsi d’acqua, ad eccezione del Toce e del Po a San Sebastiano, restano in condizioni di deficit idrico, più significativo per il Tanaro (-40%) e con un valore complessivo di -12% in chiusura del bacino del Po.

Per quanto riguarda la situazione delle acque sotterranee, gran parte dei piezometri mostrano livelli piezometrici in risalita, ma permangono alcune situazioni di criticità in particolare nella zona sudorientale del Piemonte.