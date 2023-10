Smog, da domani attive misure temporanee anti-inquinamento a Cremona

MeteoWeb

A Cremona e provincia da domani, venerdì 6 ottobre, saranno attivate le misure anti-inquinamento temporanee di primo livello, come previsto dalla DGR 1008/2023, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni, non favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I dati pubblicati oggi da Arpa hanno certificato il 6° giorno consecutivo di superamento del limite sulla media giornaliera di PM10 in questa provincia. Le limitazioni si applicano a tutti i Comuni della provincia interessata dai superamenti continuativi.

Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare, dalle 7.30 alle 19.30, gli autoveicoli per il trasporto di persone e merci di classe Euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e Euro 2, 3 e 4 diesel (anche se dotati di FAP efficace) Le limitazioni sono attive anche per i veicoli che utilizzano Move-in (con esclusione dei veicoli degli operatori del commercio ambulante che beneficiano dei servizi aggiuntivi e dei veicoli Euro 5 diesel che non rientrano nelle limitazioni regionali).

Relativamente alle limitazioni in agricoltura, che in questo periodo potrebbe aver determinato più di altre sorgenti i superamenti, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Pur non essendo ancora partita la stagione termica, si rammenta che è previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa – in presenza d’impianto di riscaldamento alternativo- con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle. Si ricorda che sono attivi i divieti relativi a tutti i tipi di combustioni all’aperto.