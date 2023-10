Sommozzatori della Polizia fotografano reperti storici a Capri

MeteoWeb

Trovati reperti storici a Capri durante un’operazione del nucleo sommozzatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Nei giorni scorsi, gli operatori si erano immersi nello specchio d’acqua antistante la Grotta Azzurra per realizzare un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della pesca di frodo, quando si sono imbattuti in alcuni reperti. Ad una profondità di circa 35 metri, hanno fotografato un’ancora litica mentre, all’interno della grotta, a circa 20 metri di profondità, hanno rilevato la presenza di una parte dell’orlo di un dolium risalente all’epoca romana. Inoltre, gli agenti hanno effettuato un’ulteriore immersione in località Grotta Bianca, dove hanno riscontrato la presenza di pietre di ossidiana, riconducibili al carico di un relitto di epoca neolitica, a 30 metri circa di profondità. Tutti i reperti sono stati lasciati nella posizione in cui giacevano.