La tempesta Bernard si abbatte sulla Spagna, un morto in Andalusia | VIDEO

La tempesta Bernard ha travolto la Spagna, con venti fino a 100 km/h e gravi danni. Un uomo è morto nel comune di Trigueros, in provincia di Huelva, in Andalusia, dopo che il veicolo su cui viaggiava si è ribaltato a seguito di una frana sulla strada Arroyo Sequillo: è quanto ha riportato la tv pubblica spagnola Tve. Proprio Huelvaè stata la zona più colpita dal maltempo, con decine di segnalazioni tra ieri sera e stamattina di alberi caduti, danni alle parti esterne di alcuni edifici e problemi di circolazione sulle strade. Sia la città stessa di Huelva, così come altre località vicine, sono state interessate da grossi disagi, ad esempio allagamenti di strade e locali. Gravi criticità sono state riportate anche in altre province dell’Andalusia, come Siviglia, Cordova, Granada e Jaén.

La tempesta è nata a latitudini subtropicali nell’Atlantico settentrionale occidentale e si è spostata sulle acque calde dell’oceano, approfondendosi e acquisendo intensità. Il 21 ottobre ha colpito Madeira, spostandosi poi verso il Golfo di Cadice e verso il centro del Paese.

Tempesta Bernard, gravi danni a Huelva