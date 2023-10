Spazio: Argotec investe 25 milioni di dollari negli USA

MeteoWeb

Argotec, azienda leader nella produzione di piccoli satelliti, ha annunciato piani per un investimento di 25 milioni di dollari per avviare le sue operazioni negli Stati Uniti e costruire un nuovo impianto produttivo a Largo, Maryland, USA. Questa struttura di 1900 metri quadri porterà fino a 100 posti di lavoro nell’area e offrirà una sede per Argotec per progettare, sviluppare, costruire, testare e operare satelliti negli Stati Uniti. Per guidare le operazioni di espansione oltreoceano, Argotec ha affidato il ruolo di Managing Director a Corbett Hoenninger. Hoenninger vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’ingegneria aerospaziale, compresi progetti per i mercati spaziali civili e commerciali. Di recente, è stato Senior VP dell’Ingegneria presso Sierra Space. Precedentemente ha lavorato presso il NASA Johnson Space Center nei programmi Space Shuttle e International Space Station.

Il primo prodotto ad essere realizzato nella nuova struttura statunitense di Argotec si chiamerà Universal Space Transponder Lite (UST-Lite), un transponder utilizzato per comunicazioni spaziali. UST-Lite rappresenta un prodotto cruciale per fornire delle comunicazioni affidabili dallo Spazio profondo e in missioni interplanetarie con piccoli satelliti. Il Trasponder permette di essere personalizzato e ottimizzato in base alle esigenze supportando comunicazioni multibanda e multicanale e algoritmi di processamento del segnale avanzati. Questo avanzato progetto di telecomunicazioni spaziali è una collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Argotec lavorerà a stretto contatto con il team di NASA JPL per consolidare il progetto della UST-Lite. Dopo la fase di prototipazione, Argotec prevede di espandere la produzione di UST-Lite su larga scala per l’uso nel settore spaziale commerciale.UST-Lite, originariamente sviluppato dal JPL, è una Software-Defined Radio (SDR) che combina un sistema radio compatto con capacità di elaborazione dei segnali all’avanguardia. Questa soluzione avanzata di comunicazione è cruciale per garantire la comunicazione in missioni planetarie, abilitando lo scambi dati ad alta velocità tra Terra, Luna e Marte. Le modularità di UST-Lite consente inoltre l’integrazione di processori aggiuntivi, come radar, tecniche radiometriche o processori di immagini, rendendolo adattabile a un’ampia gamma di requisiti di missione.