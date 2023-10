Spazio: l’astronauta Luca Parmitano incanta gli studenti di Caivano

MeteoWeb

Questa mattina, presso la Sala Capitolare del Senato, l’astronauta Luca Parmitano ha incontrato 100 studenti dell’Istituto comprensivo 3 “Parco Verde” di Caivano nell’ambito dell’iniziativa “Lo Spazio che unisce, dentro e fuori di noi”, promossa dal direttore di Radio Parlamentare, Cristina Del Tutto, in collaborazione con la Fondazione Geometri e il supporto del sen. Luigi Nave, che ha fatto da collegamento con le scuole di Caivano.

AstroLuca ha parlato della sua esperienza, mostrando foto e facendo leva sull’immaginazione dei ragazzi. Parmitano ha parlato a lungo della ISS che “è grande, spaziosa – come un campo da calcio – e soprattutto vivibile e confortevole“. “All’interno delle stazioni spaziali è possibile restare per un tempo indefinito, fino ad oggi il record di permanenza è di circa un anno“. “Lavoriamo circa 12 ore al giorno, facciamo esercizio fisico, mangiamo (rigorosamente fissando il cibo alla tavola con il nastro adesivo altrimenti vagherebbe per la stazione spaziale), parliamo al telefono e facciamo video chiamate con i nostri familiari e non solo“.