Spazio, la Cina annuncia: la missione di esplorazione lunare Chang’e-8 verrà lanciata nel 2028

MeteoWeb

Il lancio della missione cinese di esplorazione lunare, Chang’e-8, è previsto intorno al 2028 e si unirà a Chang’e-7 per formare la struttura di base di una stazione di ricerca lunare: lo ha annunciato la China National Space Administration (CNSA) sottolineando l’opportunità di cooperazione internazionale legata alla missione, durante il 74° Congresso Astronautico Internazionale.

La missione Chang’e-8 ha l’obiettivo di studiare molteplici campi fisici lunari, profili geologici regionali, analizzare campioni lunari in situ e utilizzare risorse. La missione costituirà la struttura di base di una stazione di ricerca lunare insieme a Chang’e-7.

Il progetto di esplorazione lunare della Cina aderisce ai principi di “uguaglianza, vantaggio reciproco, uso pacifico e cooperazione vantaggiosa per tutti” ed è aperto alla comunità internazionale. La CNSA ha invitato i Paesi e le organizzazioni internazionali a partecipare, per raggiungere congiuntamente nuove scoperte scientifiche significative e contribuire alla costruzione di un futuro condiviso per l’umanità.

La cooperazione internazionale per la missione Chang’e-8 darà priorità ai compiti che coinvolgono “interazioni” tra veicoli spaziali, esplorazione congiunta, robot di superficie lunare con capacità operative di base, payload scientifici complementari e progetti innovativi di cooperazione scientifica.

Oltre a Chang’e-8, il programma di esplorazione lunare della Cina include Chang’e-7, il cui lancio è previsto intorno al 2026 con la missione primaria di ricerca di prove di acqua lunare nella regione del Polo Sud. Anche la missione lunare Chang’e-6, che ha l’obiettivo di raccogliere campioni sul lato nascosto della Luna, sta procedendo secondo il programma e il suo lancio è previsto intorno al 2024.