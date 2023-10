Spazio, prove notturne per il razzo Ariane 6 in vista del primo volo

Il ‘wet rehearsal’ (denominato ‘Combined Test Loading’ CTLO2.1, ovvero un test integrato fra base di lancio e lanciatore) è la terza prova completa di conto alla rovescia per il lancio di Ariane 6 effettuata dai team responsabili del segmento terrestre dopo la prima prova del 18 luglio e la prima accensione del motore principale del 5 settembre. Il test di martedì era mirato a verificare la robustezza del sistema e la capacità del lanciatore e dei relativi team di gestire situazioni al limite dei parametri operativi. Questa volta, le procedure sono state compiute di notte per verificare le operazioni a una temperatura ambiente inferiore, a differenza delle prove di luglio e settembre che sono state effettuate in pieno giorno.

Carburante liquido freddo in abbondanza

Ariane 6 utilizza ossigeno e idrogeno allo stato liquido come carburanti per raggiungere lo spazio. Questi fluidi sono ottimi carburanti che offrono un alto grado di potenza, ma devono essere raffreddati a temperature estreme, inferiori a -250° C, il che li rende pericolosi da manipolare. A tali temperature, i liquidi si espandono immediatamente se il razzo si riscalda, e l’umidità dell’aria tropicale circostante può condensare o persino ghiacciare sulla superficie del razzo.

I serbatoi dell’Ariane 6 contengono 180 tonnellate di propellente, per cui le procedure di rifornimento e svuotamento sono particolarmente lunghe: si pensi che sono state necessarie oltre sette ore soltanto per svuotare l’idrogeno liquido dai serbatoi. Gli ingegneri regolano costantemente la portata e monitorano le temperature, la pressione nei serbatoi e nei tubi e le condutture sotterranee dei sistemi di terra che si estendono per centinaia di metri per trasportare il carburante al razzo.

Lo stadio centrale dell’Ariane 6 attualmente posizionato sulla rampa di lancio è identico a quello vero, ma non è previsto che decolli. I propulsori laterali del modello di prova sono inerti in quanto il propellente solido è sostituito da una massa priva di capacità di combustione e non necessitano di rifornimento, mentre il resto del razzo è quasi identico al modello di volo e comprende anche lo stadio superiore con il motore Vinci, che attiva i suoi motori solo dopo essersi separato dallo stadio centrale una volta nello spazio. In tutte le prove è compreso anche il rifornimento di carburante dello stadio superiore.

“Iniziamo i preparativi per un lancio, o, come in questo caso, per un test, con molti giorni di anticipo“, dichiara Tony dos Santos, responsabile delle operazioni dei sistemi di terra di Ariane 6 dell’ESA a Kourou. “I serbatoi di terra dove conserviamo l’idrogeno e l’ossigeno liquidi devono essere riempiti e, al contempo, è necessario allestire e mettere a punto la rampa di lancio. È un’operazione che si svolge su turni e richiede un notevole impegno collettivo da parte delle diverse squadre dell’ESA, del CNES, di ArianeGroup e di Arianespace, che operano su entrambe le sponde dell’Atlantico, sia a Les Mureaux sia a Kourou”. “Questa prova notturna ha consentito ai team di effettuare il rifornimento del razzo in condizioni di temperatura esterna inferiore. Senza la luce solare tropicale che batte sui serbatoi dell’Ariane 6, il carburante interno si comporta in modo nettamente diverso, e bisogna anche prendere in considerazione e arginare la formazione di condensa e ghiaccio”.