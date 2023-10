Nello Spazio suborbitale con stile: Space Perspective svela la “Space Spa” per i voli turistici | FOTO

MeteoWeb

Space Perspective ha appena svelato l’ultima novità sulla sua stratosferica attività turistica: un bagno dal design unico, chiamato “Space Spa“, che diventerà parte della sua Spaceship Neptune: la capsula, che sarà trasportata in alto nell’atmosfera terrestre da un enorme pallone, è pressurizzata, e promette ai passeggeri un’esperienza più lussuosa e tranquilla rispetto ai voli suborbitali offerti da Blue Origin e Virgin Galactic.

Situata all’interno della Space Lounge della capsula, da 8 passeggeri, Space Spa sarà una “coccola” durante i voli di Spaceship Neptune. “Una delle domande più frequenti che riceviamo quando le persone apprendono che il nostro volo spaziale dura 6 ore è se ci sarà un gabinetto,” ha detto Jane Poynter, fondatrice e co-CEO di Space Perspective. “La risposta è sempre, ovviamente, sì“. “Non c’è bisogno di una toilette come quella che usano gli astronauti, o di un pannolino. Avere un bagno adeguato e ben progettato contribuisce in modo significativo all’esperienza accessibile e unica che stiamo offrendo e accentua l’incredibile panorama della profonda oscurità dello Spazio, la brillante e sottile linea blu della nostra atmosfera, le stelle in alto e la Terra in basso“. Ricordiamo che Spaceship Neptune raggiunge un’altitudine massima di circa 30 km che è notevolmente al di sotto della linea tradizionalmente accettata dove inizia lo Spazio, 100 km.

L’obiettivo è quello di fornire un ambiente più vicino a una spa che a un tipico ambiente suborbitale, ha affermato Dan Window, che supervisiona tutti gli aspetti del design presso Space Perspective insieme ad Isabella Trani. “Nel complesso, abbiamo abbracciato la morbidezza e le tonalità di colore ottimistiche nella Space Spa, che giocano bene con i colori contrastanti che vedrete attraverso le sue due finestre,” ha affermato Window nella stessa dichiarazione. “Utilizziamo anche toni di luce, ad esempio, per creare atmosfera e consentire la personalizzazione dell’ambiente, oltre a scongiurare i riflessi sulle finestre. Ambienti sonori rilassanti saranno unici per ciò che si sperimenterà nella Space Lounge e abbiamo introdotto piante come un richiamo all’esperienza che i fondatori di Space Perspective hanno avuto in Biosphere 2,” una struttura di ricerca sui sistemi terrestri a Oracle, in Arizona.

Trani ha ampliato il design della spa, sottolineandone la funzione di rifugio solitario all’interno della capsula. “La Space Spa è l’unico luogo all’interno della capsula in cui gli esploratori potranno concedersi un momento di solitudine,” ha affermato Trani riferendosi ai clienti di Space Perspective. “Quindi, era imperativo che sembrasse un rifugio. Gli esploratori troveranno questo ambiente avvolgente e confortante, senza spigoli vivi, che aggiunge valore all’atmosfera e crea un luogo molto accogliente. A livello pratico, il design favorisce la pulizia e le sue superfici morbide e la vegetazione favoriscono il controllo del suono e degli odori“.

Spaceship Neptune, però, non è solo una spa spaziale. L’azienda promette cibo e bevande di prima classe, lussuosi posti a sedere e una serie di servizi tra cui cuffie su misura, Wi-Fi e kit di cortesia specializzati.

A luglio, Space Perspective ha annunciato di avere venduto con successo oltre 1.600 biglietti, per un totale di circa 200 milioni di dollari di vendite. La tariffa corrente per un posto sull’astronave Neptune è di 125mila dollari. Questa cifra eclissa le vendite di biglietti dichiarate pubblicamente di qualsiasi altra azienda di turismo spaziale. Space Perspective prevede di effettuare i suoi primi voli commerciali alla fine del 2024.