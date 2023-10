Spazio, Villadei: “Ax-3 missione pionieristica per l’Italia”

MeteoWeb

La missione privata Ax-3 dell’azienda Axiom Space, che nel 2024 partirà per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sarà “una missione pionieristica per l’Italia, una grande opportunità per il mondo accademico e per l’industria, un modo per conquistare un ruolo di primo piano nella nuova Space Economy e nelle nuove attività commerciali nell’orbita bassa terrestre“. Lo ha detto il futuro pilota della missione, il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, durante la conferenza stampa organizzata da Axiom Space per presentare i quattro membri dell’equipaggio.

A bordo della missione anche esperimenti promossi dal ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con centri di ricerca, università e industrie. “E’ un grande onore per me essere il pilota di questa missione: voglio esprimere la mia gratitudine all’Aeronautica Militare e al mio Paese per questa incredibile opportunità”, ha aggiunto Villadei, ricordando che nel logo della missione, sotto le bandiere dei quattro Paesi partecipanti e il disegno stilizzato della ISS, è presente anche un riferimento al centenario dell’Aeronautica.