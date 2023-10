Stazione spaziale russa: primo segmento in orbita entro il 2027

MeteoWeb

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato ieri che il primo segmento della nuova stazione orbitale russa, che Mosca vede come il passo successivo nell’esplorazione spaziale dopo la Stazione Spaziale Internazionale, dovrebbe essere messo in funzione entro il 2027. In un incontro con i funzionari dell’industria spaziale, Putin ha anche promesso una prosecuzione del programma lunare russo nonostante il fallimento, lo scorso agosto, del suo primo lancio verso Luna in 47 anni.

Putin ha affermato che la decisione di Mosca di estendere fino al 2028 la sua partecipazione alla ISS, che ormai ha 25 anni, è una misura temporanea: “Poiché le risorse della Stazione Spaziale Internazionale si esauriscono, non abbiamo bisogno di un solo segmento, ma che venga messa in servizio l’intera stazione,” ha affermato Putin. “Nel 2027, il primo segmento dovrebbe essere messo in orbita“.

Yuri Borisov, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha appoggiato la posizione di Putin come mezzo per mantenere le capacità del Paese nel volo spaziale con equipaggio.