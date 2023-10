Cosa sono quelle “stelle” luminose ad Est prima dell’alba e al tramonto

MeteoWeb

Cos’è quella stella bianca e molto luminosa nel cielo? Che siate mattinieri o vi troviate fuori casa al tramonto, nelle ultime settimane 2 “stelle” molto luminose sono state protagoniste del cielo ad Est. Ovviamente non si tratta affatto di stelle, ma di pianeti.

La “stella” luminosa al mattino a Est

è Venere. Da gennaio a settembre il pianeta più vicino alla Terra ha dominato il cielo notturno occidentale dopo il tramonto come “Stella della sera“, diventando sempre più luminoso, prima di sprofondare nuovamente nella luce del Sole. Poi ha fatto il contrario, sollevandosi più in alto nel cielo prima dell’alba a Est, diventando “Stella del mattino“.

Venere, che ora splende con una magnitudine di -4,5 nella costellazione del Leone, raggiungerà oggi la sua “massima elongazione verso Ovest“, la distanza massima dal Sole nel cielo mattutino – circa 46°, quindi circa a metà del cielo – qualcosa che logicamente lo rende più facilmente visibile a più persone. Rimarrà relativamente in alto per alcuni mesi, per poi ricadere nella luce del Sole la prossima primavera, e riemergendo nel cielo post-tramonto a Ovest la prossima estate.

L’orbita di Venere

Essendo un pianeta interno, dalla Terra non può mai essere visto mentre si muove attraverso l’intero cielo notturno, come fanno i pianeti esterni. Infatti, dalla Terra, Venere sembra avere un ciclo di 8 anni in cui orbita attorno al Sole 13 volte e passa dall’essere “Stella del mattino” e “Stella della sera” ogni 19 mesi, secondo Timeanddate.com.

In parte è una questione di linea di vista. Dal punto in cui ci troviamo nella nostra orbita attorno al Sole, il pianeta più vicino a noi, Venere, sembra muoversi avanti e indietro dal bagliore del Sole nel cielo notturno dopo il tramonto o prima dell’alba.

La “stella” luminosa ad Est la sera

Un paio d’ore dopo il tramonto si può vedere un pianeta luminoso sorgere nel cielo orientale. E’ Giove, che ora brilla con una magnitudine di -2,9 nella costellazione dell’Ariete.

L’orbita di Giove

Essendo un pianeta esterno alla Terra, Giove orbita attorno al Sole molto più lentamente. Infatti, il gigante gassoso impiega 12 anni per completare un’orbita. Quindi può essere visto mentre si muove attraverso l’intero cielo notturno, ed è la posizione della Terra il fattore più importante che determina quando e dove viene visto Giove.

Una volta l’anno (terestre) il pianeta si trova tra il Sole e il nostro pianeta. Questo momento, chiamato opposizione, fa apparire il pianeta esterno molto grande e luminoso. È il momento in cui lo possiamo vedere quando sorge a Est al tramonto del Sole e concludere il suo percorso nel cielo notturno a Ovest. L’opposizione di Giove quest’anno avviene il 3 novembre, ed è per questo che è già così grande e luminoso nel cielo notturno della prima serata.