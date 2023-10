Stromboli inqueto nella notte, spattering ed esplosioni nell’area craterica Nord | FOTO

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo ha reso noto che, a partire dalle 3 circa, le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato un’intensificazione dell’attività di spattering ed esplosiva all’area craterica Nord di Stromboli, con formazione di un trabocco lavico che al momento rimane confinato nella parte alta della Sciara del Fuoco.

Dal punto di vista sismico, precisano gli esperti INGV, nelle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato principalmente valori medi ed occasionalmente e per brevi periodi anche valori alti. Dalle 01:30 circa e fino allo stato attuale l’ampiezza del tremore si attesta nel livello alto. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion-quakes. I dati di deformazione delle reti clinometrica e GNSS non evidenziano variazioni significative