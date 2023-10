Sull’Etna è caduta la prima neve della stagione | FOTO

MeteoWeb

Prima neve della stagione sull’Etna, abbastanza tardiva dopo una prima parte d’autunno eccezionalmente calda. Non che oggi faccia fresco: a Catania abbiamo +27°C, ai 1.920 metri di altitudine di Etna Sud ci sono +12°C, ma il forte temporale di ieri sera ha determinato la prima nevicata stagionale sul vulcano, seppur soltanto alle quote più alte, come possiamo osservare nelle immagini della fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Questa neve si scioglierà rapidamente nelle prossime ore: è in arrivo una grande sciroccata che nei prossimi giorni determinerà ancora più caldo in tutt’Italia.

