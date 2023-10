Svezia: traghetto si incaglia e perde il carburante in mare

MeteoWeb

Un traghetto che stava operando tra i porti di Trelleborg e Karlshamn in Svezia, con a bordo 75 passeggeri, è rimasto incagliato domenica nel Sud del Paese, causando la fuoriuscita di una chiazza di carburante che ha contaminato la costa durante la serata. Questo incidente è stato confermato dalle autorità locali. Il traghetto coinvolto è il Marco Polo della compagnia TT-Line, ed è rimasto bloccato a Sud di Karlshamn nella mattinata di domenica. I passeggeri sono stati evacuati in modo rapido sotto la supervisione della guardia costiera.

Prima di arenarsi, il traghetto ha perso carburante per diversi km lungo il suo percorso. Gli investigatori sono già sul posto per indagare sulle circostanze dell’incidente, come ha dichiarato Jonatan Örn, investigatore senior della guardia costiera.

Le autorità locali nella contea di Blekinge, situata nel Sud della Svezia, hanno rilevato che il carburante si è esteso fino a raggiungere la terraferma nel tardo pomeriggio di domenica, interessando una parte della costa nel comune di Sölvesborg.

La presenza di fitta nebbia nella regione ha reso difficile la valutazione dell’estensione della chiazza di petrolio domenica pomeriggio, ha riportato la guardia costiera. Nel frattempo, le autorità svedesi, insieme al team di terra di TT-Line, stanno valutando i danni subiti dal traghetto. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa svedese TT, lo scafo della nave ha riportato diversi danni, tra cui fori nella parte anteriore e centrale della nave, con infiltrazioni d’acqua all’interno. Sebbene l’entità dei danni sia ancora oggetto di verifica, le autorità ritengono che non ci sia alcun rischio di affondamento della nave, come confermato da Henrik Pahlm, responsabile della supervisione marittima dell’Agenzia svedese dei trasporti.