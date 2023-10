La Tempesta Aline travolge la Francia, situazione drammatica al confine con l’Italia: ponti crollati a Saint-Martin-Vésubie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo determinata dalla tempesta Aline, la Francia sudorientale, nei pressi del confine con l’Italia, sta affrontando piogge torrenziali: 2 ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel dipartimento delle Alpi Marittime, secondo quanto riferisce Nice-Matin. Il ponte Maissa di Saint-Martin-Vésubie ha ceduto sommerso dalla piena, così come il ponte “Trois Ponts”, travolto da una colata di fango. “Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze“, ha affermato il sindaco di Nizza nonché presidente di Métropole Nice Cote d’Azur, Christian Estrosi. “La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti“, ha aggiunto l’ex ministro. Secondo Nice-Matin, l’allerta riguarda le case popolari Hlm e le case nei dintorni della riva destra del Boreon. “Le strade tra i ponti Maissa e quello di Venanson rischiano ad ogni istante di essere portate via,” ha affermato Eric Galliani, giornalista di Nice Matin, sul posto.

La struttura del Pont de Maissa aveva già ceduto durante il passaggio della tempesta Alex nel 2020. In previsione del passaggio della tempesta nella notte sono state evacuate 85 persone da un campeggio ad Antibes.

“Le Alpi Marittime sono state nuovamente colpite da una potente tempesta. Già ieri ho dato istruzioni ai dipartimenti governativi di fare tutto il possibile per aiutare i residenti e le autorità locali,” ha riferito il Ministro dell’Interno, Gérald Darmanin.

“Ho parlato con Darmanin questa mattina presto per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale il prima possibile e per avere le misure di emergenza per intervenire. I nostri servizi sono pronti a intervenire non appena la tempesta Aline sarà terminata,” ha dichiarato il sindaco di Nizza.

