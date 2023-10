La tempesta “Aline” spaventa la Francia, allerta rossa nel Sud/Est

MeteoWeb

Forte maltempo è atteso nel Sud/Est della Francia, dove è in vigore l’allerta rossa nella zona delle Alpi Marittime per il rischio di piogge e alluvioni a causa del passaggio della tempesta “Aline“: è quanto riporta il servizio meteo nazionale Météo-France. Massima attenzione in queste ore, almeno fino alle 8. Alle 6, altri 6 dipartimenti sono in allerta arancione: Bocche del Rodano, Var e Corsica del Sud, per le Alte Alpi avviso inondazioni, come le Alpi dell’Alta Provenza.