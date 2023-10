Tempesta Aline: Portogallo in allerta per forti piogge e venti fino a 110 km/h

MeteoWeb

E’ scattata l’allerta meteo arancione in Portogallo, per l’arrivo della tempesta Aline che porterà piogge abbondanti e vento forte. Nei quartieri più vicini ai fiumi Tago e Douro, a Lisbona e Oporto, sono stati distribuiti sacchi di sabbia. Aline determinerà intense precipitazioni e venti che potrebbe raggiungere punte di 110 km/h. I portoghesi hanno ricevuto messaggi d’allerta in cui, per la giornata di oggi, si raccomandava di evitare spostamenti non strettamente necessari.