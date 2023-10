La tempesta Babet spaventa il Nord Europa: venti da uragano ed estese inondazioni dalla Germania alla Svezia

MeteoWeb

Gran parte del Nord Europa è sferzata dal maltempo e da venti di burrasca provenienti da est, con le autorità che avvertono che le inondazioni potrebbero causare gravi problemi nelle acque interne danesi, nel Mar Baltico e nel nord del Regno Unito. È alta l’allerta per inondazioni e venti da uragano causati dalla tempesta Babet in molti stati del Nord Europa, da Germania e Danimarca fino a Regno Unito, Svezia e Norvegia. L’emittente danese TV2 ha riferito che la regione probabilmente vedrà le peggiori inondazioni degli ultimi 110 anni, e l’Istituto Meteorologico Danese ha affermato che le onde potrebbero raggiungere i 4 metri lungo le coste esposte a est.

Regno Unito

Nel Regno Unito, il Met Office ha emesso una rara allerta meteo rossa – il livello più alto – per alcune parti della Scozia, avvertendo di “piogge eccezionali” nelle giornate di oggi e domani, venerdì 20 ottobre, e della possibilità di un “pericolo per la vita” derivante da estese inondazioni. L’ultima allerta meteo rossa nel Regno Unito è stata diramata nel 2020. Gli ospedali nelle zone con allerta rossa hanno annunciato che chiuderanno e gli appuntamenti saranno annullati.

Nell’Aberdeenshire, in Scozia, è stata registrata una raffica di quasi 125km/h. Le autorità hanno avvertito gli scozzesi di stare lontani dalle zone costiere. Un’intera città è stata evacuata per paura di inondazioni mentre la tempesta Babet colpisce la Scozia con frane e una quantità di pioggia potenzialmente record. Ai residenti di Brechin, nell’Angus, è stato ordinato di lasciare le proprie case a seguito dell’allerta meteo rossa. Secondo la Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), circa 10.000 case in Scozia sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta. Il Consiglio di Angus ha affermato che le scuole saranno chiuse da oggi all’ora di pranzo e per la giornata di domani per “garantire la sicurezza dei bambini, dei giovani, dei genitori e del personale scolastico”.

La tempesta Babet potrebbe portare fino a 250mm di pioggia durante il periodo di allerta nella Scozia orientale, ha affermato il Met Office. Ciò più che quadruplicherebbe il record precedente stabilito il 3 ottobre 2020, quando caddero 62,1mm di pioggia in un solo giorno.

Problemi a causa del maltempo sulle due principali ferrovie nord-sud che collegano la Scozia all’Inghilterra. La linea principale della costa orientale è bloccata tra Edimburgo e Berwick-upon-Tweed a causa di un oggetto rimasto impigliato nei cavi aerei. Ma anche la linea principale della costa occidentale è bloccata tra Milton Keynes Central e Watford Junction, a nord di Londra. ScotRail ha imposto anche cancellazioni di massa dei treni, che dovrebbero durare fino a sabato 21 ottobre.

Decine di voli sono stati cancellati a causa della tempesta Babet. Loganair ha pubblicato un elenco di 22 voli rimasti a terra. Molti di loro vanno e vengono da Aberdeen. Includono voli da e per Sumburgh nelle Shetland e Kirkwall nelle Orcadi, nonché collegamenti con Belfast City, Birmingham, Dublino, Esbjerg, Manchester, Newcastle e Teeside. Altre cancellazioni includono Dundee, Inverness e Glasgow per le Shetland e Inverness per le Orcadi. La compagnia aerea olandese KLM e la norvegese Wideroe hanno cancellato i voli per Aberdeen rispettivamente da Amsterdam e Stavanger.

Irlanda

In Irlanda, la tempesta Babet ha provocato inondazioni in diverse città e villaggi, con alcune aree rimaste sott’acqua e senza elettricità oggi. I soldati hanno contribuito alle misure di evacuazione nella città di Midleton, nella contea di Cork, dove più di 100 proprietà sono state allagate. Il Consiglio della contea di Cork ha dichiarato che in 24 ore è caduta più di un mese di pioggia, provocando inondazioni senza precedenti.

Danimarca

In Danimarca, i residenti si sono affrettati a posizionare sacchi di sabbia lungo le aree esposte. Ad Assens, sull’isola centrale di Funen, l’Agenzia danese per la gestione delle emergenze ha installato enormi tubi di gomma nel porto per contrastare l’innalzamento del livello dell’acqua, ha detto TV2. La Polizia della Danimarca meridionale ha esortato le persone lungo la costa orientale a lasciare le aree esposte se le previsioni meteorologiche rimangono valide, affermando che cottage, porti e altri luoghi potrebbero essere allagati. La città di Koege, nel sud-est della Danimarca, ha scritto sulla sua pagina Facebook che i soccorritori erano impegnati a riempire sacchi di sabbia. La Polizia della zona ha avvertito che le strade potrebbero essere bloccate, ha esortato le persone a mettere al sicuro oggetti di valore e ha sconsigliato di dormire sulle barche nei porti, affermando che “se succede qualcosa, i servizi di emergenza non possono raggiungerli“, ha detto il portavoce della Polizia Brian Bang-Rasmussen.

L’aeroporto di Copenaghen e la compagnia ferroviaria nazionale danese hanno avvertito di cancellazioni e ritardi a causa del maltempo. Diverse linee di traghetti tra le isole danesi sono state sospese, così come i traghetti per Rostock nel nord della Germania e per Oslo.

Svezia

Anche i meteorologi svedesi hanno diramato un avviso per la costa meridionale dalla sera di venerdì 20 ottobre e per la giornata di sabato 21. Hanno detto che il livello dell’acqua nelle parti meridionali della Svezia potrebbe raggiungere il livello più alto dal 1990.

Germania

In Germania, le autorità hanno avvertito di acqua alta nelle baie dello Schleswig-Holstein, a sud del confine con la Danimarca, fino a sabato. Le autorità hanno anche avvertito dell’acqua alta nei prossimi due giorni sulla costa del Mar Baltico nello Schleswig-Holstein, lo stato più settentrionale della Germania, con possibili livelli dell’acqua fino a 2 metri sopra la media nell’insenatura dove si trova la città di Flensburg. Alcuni traghetti per le isole Foehr e Amrum del Mare del Nord hanno subito ritardi o sono stati cancellati, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

Norvegia

I meteorologi norvegesi hanno affermato che una forte area di bassa pressione sulla Gran Bretagna, combinata con l’alta pressione sulla Scandinavia settentrionale, sta creando forti venti da est-nordest, con “raffiche molto forti” che dovrebbero colpire la Norvegia meridionale da est.