La tempesta Babet investe il Regno Unito, allarme rosso per vento e pioggia in Scozia

Per alcune zone della Scozia è stata emessa un’allerta rossa, in vigore da oggi fino a mezzogiorno di domani, a causa dell’arrivo della tempesta Babet. Si prevedono forti precipitazioni, che potrebbero diventare torrenziali, e raffiche di vento. I servizi meteorologici hanno alzato al massimo il livello di allarme nelle contee di Angus e Aberdeenshire, dove esiste un rischio concreto per la vita delle persone dovuto alle forti raffiche di vento e alle possibili inondazioni locali.

In altre regioni scozzesi, soprattutto nel Nord/Est e nelle Highlands, l’allerta è stata mantenuta al livello appena inferiore, ossia “allerta arancione“. Il vicepremier del governo locale di Edimburgo, Shona Robison, ha invitato la popolazione a evitare qualsiasi viaggio o spostamento nelle aree più colpite e raccomandando agli abitanti di Aberdinshire e Angus di rimanere in casa fino a domani pomeriggio per garantire la propria sicurezza.