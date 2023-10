La tempesta Babet si abbatte sulla Scozia: inondazioni e venti a 150 km/h, un morto | FOTO

MeteoWeb

La tempesta “Babet” ha colpito la Scozia, causando almeno una vittima, una donna di 57 anni travolta dalle acque di un fiume. La tempesta ha portato piogge torrenziali, inondazioni e raffiche di vento che hanno raggiunto velocità fino a circa 150 km/h tra Scozia e Irlanda del Nord.

I meteorologi del Met Office britannico avevano previsto l’arrivo di questa perturbazione, emettendo una rara allerta rossa, il più alto livello di allarme, per le contee scozzesi dell’Angus e dell’Aberdeenshire. In queste zone, centinaia di persone sono state evacuate da alcune località in previsione della tempesta. In altre aree, l’allerta era di colore arancione, indicando una minore gravità, ma comunque significativa.

La tempesta ha causato interruzioni al traffico su strade, ferrovie e vie navigabili. Il governo locale di Edimburgo ha lanciato un appello affinché la popolazione residente nelle aree a rischio di Angus e Aberdeenshire non uscisse di casa a partire dal pomeriggio di ieri. La perturbazione, sebbene stia gradualmente perdendo di intensità, dovrebbe raggiungere il Galles e l’Inghilterra centrale entro domani.