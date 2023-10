Terrificante tempesta di sabbia in Giordania: Azraq sembra Marte | VIDEO

MeteoWeb

Un’impressionante tempesta di sabbia ha colpito Azraq, in Giordania. I forti venti hanno sollevato una fitta nuvola di polvere che non solo ha ridotto la visibilità, ma ha anche peggiorato la qualità dell’aria nella regione. L’atmosfera nella città di Azraq è diventata marziana: tutto era avvolto in una densa foschia arancione. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo. La tempesta di sabbia, avvenuta nella giornata di domenica 15 ottobre, ha avuto origine nella regione desertica della Siria sudoccidentale e ha colpito diverse aree urbane, tra cui la capitale Amman. Le autorità locali hanno emesso una serie di allerte e raccomandazioni per i residenti, come la limitazione delle attività all’aperto e l’uso di mascherine per il viso come misure di protezione dalla polvere.

Le tempeste di sabbia sono innescate da fattori meteorologici come cicloni, uragani e tornado che aumentano la velocità del vento in una determinata area. Queste condizioni aumentano la velocità del vento e sollevano grandi quantità di sabbia e polvere dalle regioni aride. Sabbia e polvere vengono poi trasportate a grande distanza, influenzando aree anche molto lontane dal punto di origine della tempesta di sabbia.

Visibilità scarsissima ad Azraq per la tempesta di sabbia

Violenta tempesta di sabbia ingoia Azraq

Le immagini dell'enorme tempesta di sabbia che ha avvolto Azraq