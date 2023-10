Tempesta Pilar: El Salvador dichiara lo stato di emergenza

MeteoWeb

In vista del previsto arrivo della tempesta tropicale Pilar, El Salvador ha dichiarato lo stato di emergenza. Il provvedimento è stato dichiarato “su tutto il territorio della repubblica per un periodo di 15 giorni“, si legge in un decreto approvato dal parlamento, che consente l’attivazione di servizi di emergenza e finanziamenti per la risposta alle catastrofi.

Pilar si sta muovendo verso El Salvador con venti massimi sostenuti a 65 km/h, secondo il National Hurricane Center (NHC) statunitense. Si prevede che la tempesta “produrrà forti piogge e inondazioni improvvise in parti dell’America centrale nei prossimi giorni“, ha sottolineato l’NHC. Anche Guatemala, Honduras e Nicaragua sono a rischio a causa della tempesta.