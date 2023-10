La tempesta tropicale Koinu sfiora Hong Kong: fermi trasporti e scuole

MeteoWeb

Decine di voli sono stati cancellati oggi a Hong Kong mentre la tempesta tropicale Koinu si avvicina alla città della Cina meridionale dopo aver provocato un morto e oltre 300 feriti a Taiwan. Koinu ha costeggiato l’hub finanziario, portando piogge e potenti raffiche di vento, ha detto l’Osservatorio di Hong Kong. Secondo l’osservatorio, Koinu ha registrato venti massimi di 90km/h e raffiche fino a 122km/h. Oggi Hong Kong ha lanciato l’allerta per tempesta al livello 8 (su una scala di 11), chiudendo negozi, terminal merci, scuole e asili, e riducendo la frequenza dei trasporti pubblici. Secondo l’emittente statale CCTV, decine di voli da e per Hong Kong sono stati cancellati e il ponte principale Hong Kong-Zhuhai-Macao è stato temporaneamente chiuso.

La tempesta si sposterà sulle acque costiere della vicina provincia del Guangdong tra oggi e domani, lunedì 9 ottobre.

Koinu aveva precedentemente colpito Taiwan con forti venti e forti piogge, ma in seguito il tifone si era indebolito in una tempesta tropicale nel suo cammino verso la Cina meridionale. Ciò avviene un mese dopo che la Cina meridionale e Hong Kong sono state colpite dal tifone Saola, che ha innescato l’allerta per tempesta più forte su una scala di 11 a Hong Kong. Una settimana dopo, la provincia del Guangdong e Hong Kong sono state colpite dalle piogge torrenziali più intense degli ultimi 140 anni, che hanno scatenato inondazioni e frane.