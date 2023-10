La tempesta tropicale Philippe colpisce le Bermuda: in rotta verso Canada Atlantico e New England

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, le bande esterne della tempesta tropicale Philippe hanno colpito le Bermuda mentre il sistema si dirigeva verso nord in direzione del Canada Atlantico e del New England. La tempesta si trovava circa 265km a sud delle Bermuda questa mattina. Aveva venti fino a 85km/h e si stava muovendo verso nord-nordest a 30km/h. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per le Bermuda. Si prevede che la tempesta tropicale Philippe raggiungerà la costa della Nuova Scozia, del New Brunswick o del Maine orientale nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, secondo il National Hurricane Center (NHC) di Miami.

Le autorità delle Bermuda hanno chiuso le scuole prima dell’arrivo della tempesta. Sono previsti fino a 80mm di pioggia per le Bermuda e fino a 130mm per parti di New York, New England e Canada sudorientale. “Indipendentemente dall’intensità o dalla struttura di Philippe, gli interessi in quelle aree dovrebbero essere preparati alla possibilità di forti venti e forti piogge”, ha affermato l’NHC.

La tempesta tropicale Philippe ha toccato terra a Barbuda lo scorso lunedì 2 ottobre, mentre inondava i Caraibi nordorientali, abbattendo alberi e linee elettriche in una manciata di isole. Alcune scuole nelle Isole Vergini americane sono rimaste chiuse oggi a causa delle continue interruzioni di corrente.

Nel frattempo, la tempesta tropicale Lidia si muove sulle acque aperte del Pacifico. Si trova circa 745 chilometri a sud della punta meridionale della Baja California e ha venti fino a 110km/h. La tempesta si sta muovendo verso ovest-nordovest a 7km/h: si prevede che diventi un uragano entro la giornata di oggi.