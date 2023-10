La tempesta tropicale Philippe minaccia i Caraibi, potrebbe diventare un uragano

MeteoWeb

La tempesta tropicale Philippe minaccia di scatenare forti piogge notturne e alluvioni lampo nelle Isole Sottovento per poi ritornare nell’Atlantico centrale dove potrebbe ottenere lo status di uragano intorno a metà settimana. Il National Hurricane Center, nell’ultimo aggiornamento, ha riportato che in quel momento Philippe si trovava a circa 245 km a Est da Guadalupa, 310 km Est-Sud/Est da Barbuda. Con venti massimi sostenuti a 85 km/h, Philippe si muove in direzione Ovest-Nord/Ovest a 7 km/h. Su Antigua e Barbuda è in vigore l’allerta per tempesta tropicale.

Si prevede che il centro di Philippe passerà vicino o appena a Nord/Est delle Isole Sottovento settentrionali nelle prossime ore. Forti piogge generate dalla tempesta potrebbero produrre anche inondazioni improvvise o sparse su Barbuda e Antigua fino a martedì, secondo l’avviso meteo. Secondo gli esperti dell’NHC, il forte wind shear dovrebbe fermare qualsiasi rafforzamento della tempesta tropicale Philippe nei prossimi giorni, ma le condizioni mutevoli potrebbero consentirgli di diventare un uragano più avanti in settimana, mentre si troverà nell’Atlantico subtropicale centrale.